Grupo C de Copa América 2024: Estados Unidos y Uruguay, favoritas

El sorteo de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio, puso a Uruguay en el mismo grupo del país sede. El Grupo C, tiene así a dos candidatos para clasificar a cuartos de final, y dos equipos débiles en el papel, que esperan dar la sorpresa de la Copa.



Panamá y Bolivia completan el grupo



Fixture del Grupo C



Fecha 1

23 de junio

Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington)

Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)



Fecha 2

27 de junio

Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, East Rutherford)



Fecha 3

1 de julio

Estados Unidos vs. Uruguay (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Bolivia vs. Panamá (Exploria Stadium, Orlando)