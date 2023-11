Colombia vs Brasil: ¿problemas de luz en el Metropolitano?

La Selección Colombia rivalizó a Brasil en el partido de la fecha 5 de las Eliminatorias y en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ambos elencos tenían la misión de vencer para seguir bien ubicados en zona de clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, para Colombia no resultó ser el mejor partido, debido a que desde el minuto 3 empezó a perder con gol de Gabriel Martinelli, pero después de ese sorpresivo gol, en el estadio Metropolitano se empezó a ir la luz en algunos sectores de la tribuna.



De acuerdo a algunos comentarios en redes sociales, la luz del estadio no estaba en óptimas condiciones, pero también en la transmisión de televisión se veía algunos lugares un poco oscuros, aunque en la cancha el juego transcurrió normal y no afectó demasiado a los futbolistas.



Sin embargo, todo apunta a que la luz se había ido por unos pequeños segundos en la torre del segundo piso, pero todo fue arreglado de inmediato.

Se va la luz en el Metropolitano, avanza el socialismo. — Blendedant (@Blendedant) November 17, 2023

Se está yendo la luz en el Metropolitano, automáticamente Char: Culpa de Petro — Juan Sebastián Benedetti Tapia (@beneautogol) November 17, 2023