¿Habrán sorpresas? Data reveló los resultados de esta sexta jornada

Este martes se disputará la última fecha de las clasificatorias en este 2023, y ante esto, se definieron los posibles resultados que habrá en cada partido de Eliminatorias Sudamericanas, que pueden dejar equipos acomodados en la cima de la tabla y países que posiblemente se puedan quedar sin DT.

Esta probabilidad fue realizada por la página deportiva Matics, especializada en analizar los datos y tendencias que cada equipo tiene previo a la fecha a disputar.

Para esta jornada, el plato principal será el emocionante encuentro entre Brasil y Argentina en el Maracaná, además de encuentros interesantes como Paraguay vs. Colombia, y Ecuador vs. Chile, rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 6



Paraguay vs. Colombia / 6:00 p.m. - Defensores del Chaco

Paraguay 25.15% - Empate 25.65% - Colombia 49.19%



Ecuador vs. Chile / 6:30 p.m. - Rodrigo Paz Delgado

​Ecuador 47.38% - Empate 26.06% - Chile 26.57%



Uruguay vs. Bolivia / 6:30 p.m. - Centenario de Montevideo

​Uruguay 75.58% - Empate 14.71% - Bolivia 9.7%



Brasil vs. Argentina / 7:30 p.m. - Maracaná

Brasil 18.55% - Empate 25.24% - Argentina 55.9%



Perú vs. Venezuela / 9:00 p.m. - Nacional de Lima

​Perú 18.63% - Empate 20.67% - Venezuela 60.71%