España sigue imparable rumbo a la Eurocopa: venció 3-0 a Suecia

La selección de España se vio muy superior a Suecia este lunes, en partido del grupo F en las eliminatorias a la Eurocopa. La derrotó 3-0 en el Santiago Bernabéu y está lanzada hacia la Euro 2020 con cuatro triunfos y 12 puntos, en un partido trabajado que decantó el liderazgo y la eficacia de Sergio Ramos en el lanzamiento de penaltis, para acabar goleando y acelerar hacia su presencia en una nueva gran cita.

El presente de la selección española está necesitado de grandes triunfos que devuelvan la ilusión. El encuentro más duro del grupo, frente a Suecia, invitaba a rememorar viejas gestas en el Bernabéu. Con el liderato de grupo en juego, llegó un golpe de efecto en la portería. De Gea, marcado desde el Mundial, cedió el testigo a Kepa. Era el portero de Luis Enrique, pero su falta de seguridad le acabó pasando factura tras un periodo de rotación.



Lo bueno para España es que Kepa fue un espectador. Un balón a la grada mostró su nerviosismo en un día especial, pero Suecia no llegó. Solo un disparo centrado blando en el segundo acto. Su cartel de cuartofinalista del Mundial infundía tal respeto que hasta Robert Moreno le daba el favoritismo en la víspera.



El juego en 20 metros y Suecia, con una distancia eterna hacia área rival, se limitó a achicar balones como pudo mirando de reojo el paso del tiempo. España la acribillaba a saques de esquina, hasta quince en una hora. Se agotaba la estrategia sin premio y el tiempo de Asensio en el campo, cuando llegó la jugada clave. Morata esperaba en una banda para aumentar la presencia de delanteros en el área, cuando un córner en corto provocó el centro de Marco que se estrelló en el brazo separado del cuerpo de Larsson.



Ramos, con pleno de efectividad esta temporada en el lanzamiento de penaltis, no perdonó el día del cierre. Siete goles en sus ocho últimos partidos como internacional plasman su liderazgo en la selección de Luis Enrique. El premio era merecido. España había ganado alegría en cuanto aparecieron en ataque sus laterales, Carvajal y Jordi Alba. Con Parejo creando e Isco inventando y acariciando el gol.



No hubo reacción de Suecia, empequeñecida a la mínima expresión, y acabó recibiendo el castigo por el hambre de gol de la Roja. Morata tras una carrera elegante fue derribado dentro del área por Helander y recibió el gesto de Ramos al cederle el lanzamiento de penalti. Firmó el segundo en un gran final, con Fabián y Oyarzabal mostrando el hambre del relevo en el tercero. La brillante jugada no pudo tener mejor finalización del delantero con su disparo ajustado a un poste, imparable, como una España lanzada hacia la Eurocopa 2020.