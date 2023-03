Primer 'baldado de agua fría' en España: Rodri explota ante las dudas

Rodri Hernández, capitán de España en la derrota ante Escocia, pidió que no se inicien "las dudas" y defendió que disfrutaron de "bastantes claras ocasiones" para sacar un mejor resultado pero pagaron caros sus "errores".

"Para nada dudas, no queremos empezar ya con las dudas por favor porque estamos trabajando, intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Han sido errores puntuales que nos han penalizado pero es labor de todos, colectiva. Todos ganamos y perdemos. Trabajando seguro que mejoraremos", aseguró en Teledeporte.



Rodri lamentó la falta de gol y de fortuna, especialmente en una primera parte en la que defendió que merecieron mejor suerte.



"Está claro que han metido las dos que han tenido y nosotros lo hemos intentado. Hemos tenido dos postes, bastante ocasiones y muy claras, sobretodo en la primera parte. Hay que mejorar, los despistes cuestan caros ante estos equipos. La sensación es de un día que lo haces bien pero no termina de entrar y a ellos les ha ido todo de cara", analizó.



"Ellos han jugado un buen partido, no es excusa el campo, ellos tienen sus condiciones y tenemos que adaptarnos. El primer gol nos puso a remolque y es difícil ante una línea de cinco encerrados, aún así hemos tenido opciones pero la pelota no ha entrado y tenemos que ser más eficaces", sentenció.



EFE