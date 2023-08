Escándalo de Rubiales no para en España: denuncian presunto acoso

Mientras se decide en España el futuro de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y duramente criticado por pasar la raya en la celebración del título en el Mundial Femenino 2023, estalla en su contra un nuevo escándalo.

Este viernes 25, el cuestionado dirigente dará su versión de todo lo acontecido en la celebración del título, cuando se le ocurrió nada menos que besar en la boca a Jenni Hermoso. La Asamblea General Extraordinaria se solicitó “con carácter de urgencia” tras la enorme presión mediática para forzar su retiro e inclusive la molestia de Pedro Sánchez, presidente de España, quien ha comentado al respecto: “Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable”.



Y en esa discusión, en las últimas horas se conoció una denuncia que podría hacer aún más insostenible a Rubiales en su cargo. Se trata de Tamara Ramos, quien fue directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cuando Luis Rubiales era el presidente, quien aseguró que sufrió el acoso del directivo y no pocas humillaciones en el cumplimiento de su trabajo.



La mujer decidió romper un silencio de diez años ahora, en medio de la tensa situación: “Ahora sí me van a creer”, explicó en El programa del verano, que se emite por Telecinco, de la TV española. “No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo sufrí, lo que me ha extrañado es que lo haga en público”, afirmó.



“He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir. Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”, detalló. Según ella, alguna vez, delante de jugadores históricos como Iker Casillas o Gerard Piqué, le dijo: “Venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras” o “¿de qué color traes hoy la ropa interior?”.



Actualmente Ramos es la directora general del sindicato Futbolistas ON y ella, como muchas otras personas en España, espera la salida del polémico Rubiales tras es el gran escándalo que enfrenta.