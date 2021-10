Un colombiano en el XI: equipo ideal en fecha 12 ¡Bolivia saca pecho!

La Selección de Bolivia goleó (4-0) de Paraguay en la última jornada de Eliminatoria Sudamericana y se puso a cuatro puntos de los puestos de clasificación al Mundial de Catar 2022. Sin duda, un resultado que les devuelve la vida y que de paso complicó a varios en el clasificatorio.



La verde 'sacó pecho' tras la publicación hecha por Sofa Score, encargados de estadísticas y clasificaciones de jugadores, que entregaron un once ideal de la fecha 12. Tres de sus jugadores fueron incluidos.

"Enoumba, Fernández y Martins en el equipo de la semana de la Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas", publicó la selección boliviana en su cuenta oficial de Twitter.



En aquel once ideal únicamente aparece un jugador de Selección Colombia. Se trata del defensor Carlos Cuesta, quien venía de ser figura frente a Uruguay y Brasil. El central del Genk de Bélgica recibió una puntuación de 7.5, según Sofa Score. La más alta fue para Neymar, quien recibió un 10 tras marcar en el 4-1 frente a Uruguay, mientras que el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, fue calificado con 8.1.



Según las calificaciones de la última jornada de Eliminatoria, el once quedó integrado por Alexander Domínguez (ECU); Cristian Romero (ARG), Marc Enoumba (BOL), Carlos Cuesta (COL); Rafinha (BRA), Rodrigo de Paul (ARG), Erick Pulgar (CHI), Roberto Fernández (BOL); Alexis Sánchez (CHI), Marcelo Martins Moreno (BOL), Neymar (BRA).



Por ahora no se conoce el once ideal de la Conmebol, que podría darse a conocer en las próximas horas. ¿Repetirán los mismos hombres?