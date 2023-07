Entra en vigencia norma 'anti-Dibu' en el fútbol: freno a provocación

No es que a un campeón mundial le quite el sueño el movimiento en redes sociales que en las últimas horas lo convirtió en tendencia... 'ya nadie le quita lo bailado'.

Pero para el récord sí queda claro que ha entrado en vigencia una norma en su honor, la llamada Ley anti 'Dibu' Martínez que penaliza el uso de tácticas tan propias suyas para distraer y muchas veces provocar a sus rivales.



Se trata de la regla número 14, implementada por International Board del fútbol (IFAB, en inglés), que establece con claridad: “el arquero deberá permanecer sobre su propia línea de sentencia, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”.



De esta manera, la estrategia aquella del "mira que te como" a Yerry Mina en las semifinales de la última Copa América no deberían repetirse.

¿Cómo lo toma él? Anda en Bangladesh, en una millonaria gira de exhibición, luciendo el tatuaje que se hizo en la pierna con la que le negó a Kolo Muani el triunfo en la final del Mundial de Catar. Preocupado no parece...