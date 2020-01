Chile quiere seguir con paso firme contra Venezuela en el Preolímpico

El extremo Yeferson Soteldo, una de las principales figuras del Santos brasileño en 2019, será la sorpresiva carta con la que Venezuela debutará en el Preolímpico de Colombia contra la selección chilena, que goleó 3-0 a Ecuador en su primera salida.



El habilidoso futbolista de 22 años entró en la convocatoria de Amleto Bonacorso, extécnico del Estudiantes de Mérida y del Managua nicaragüense, en reemplazo del lesionado centrocampista Brayan Palmezano, quien sufrió un desgarro grado 1 en uno de sus aductores. Soteldo, que llegó este domingo a Pereira, ya se sumó a la Vinotinto y podrá ser de la partida en el crucial partido del martes, que se jugará en el estadio Centenario de Armenia.



Bonacorso también podrá apostar para su debut con jugadores experimentados como el goleador Jan Hurtado, del Boca Juniors; el portero Joel Graterol, que pasó del Zamora al América de Cali, y el zaguero Williams Velázquez, que milita en el equipo japonés JEF United Ichihara Chiba, cedido por el Watford inglés.



Estos tres futbolistas hicieron parte del once que en 2017 perdió la final del Mundial de Fútbol sub 20 de Corea del Sur con Inglaterra. También podrán jugar el centrocampista Cristian Cásseres, del New York Red Bull, y el delantero Jesús Vargas, del Gimnasia Esgrima y La Plata argentino.

Entre tanto Chile llega motivado por el ruidoso resultado que consiguió en la primera jornada con destacadas actuaciones de los centrocampistas Pablo Aránguiz y Tomás Alarcón.



“Creo que Venezuela viene haciendo unos partidos muy buenos, creo que hace un tiempo fue subcampeón (del Mundial Sub 20). Así que hay que tenerle mucho respeto, hay que jugarle el partido muy concentrado. Nosotros venimos haciendo un muy buen fútbol, creo que vamos a sacar un buen resultado”, afirmó el creativo Ángelo Araos sobre el buen partido contra Ecuador.

Se prevé que el seleccionador sub 23, el colombiano Bernardo Redín, no haga muchas modificaciones con respecto al equipo que se impuso en el partido inaugural del torneo con goles de Jackson Porozo en propia puerta, Camilo Moya e Iván Morales.



El otro partido de la jornada lo protagonizarán los perdedores de la primera jornada: Ecuador y la anfitriona Colombia, que cayó 2-1 con la selección argentina, que descansará esta fecha.