¿Plan perfecto o paranoia? Chile no supera decisión a favor de Ecuador

La FIFA echó por tierra la estrategia del abogado Eduardo Carlezzo para demostrar que Byron Castillo fue inscrito de manera irregular en los partidos de las eliminatorias y para buscar en el escritorio un cupo al repechaje para Chile.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF", fue la decisión, que mantiene invariable la tabla de posiciones de las Eliminatorias de COnmebol y, en consecuencia, respeta el cupo directo que ganó Ecuador.



Pero ese no es ni mucho menos el último capítulo de la historia, pues Chile espera los argumentos de la Comisión para ir ante la Cámara de Apelaciones de la FIFA; como es su derecho. Si de nuevo la respuesta es contraria a su interés recurrirá al Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS), un proceso que no es sencillo pero que no se descartará.



Y el principal obstáculo estará precisamente en la Federación de Ecuador que, según Chile, tiene un plan muy organizado para imponerse en todas las instancias jurídicas y tiene un as bajo la manga precisamente ante el TAS.



Según explica La Tercera, la opción de Chile para que en el TAS no se tomen todo el tiempo usual para resolver estos conflictos y se evalúe el caso en tiempo récord, es llegar a un procedimiento abreviado que tiene una condición: las dos partes deben estar de acuerdo.



Y Ecuador, obviamente, se negará: "lo veremos en su momento, pero, personalmente, no lo aceptaría. No después de todo lo que se ha dicho y cómo se ha dicho”, dijo Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF, a La Tercera.



De hecho, como ya se había anunciado desde Ecuador, no se descarta una contrademanda a Chile por los daños causados en este conflicto mediático: "Eso es lo que vamos a evaluar. Aún falta la fase de apelación y es siempre mejor tener el panorama completo. Nosotros tenemos que evaluar todo meticulosamente. Hay que ser muy responsable al momento de ejercer acciones. Cada cuál es libre de ejercer las acciones que considere son su derecho y, lógicamente, ese ejercicio conlleva una responsabilidad", concluyó.



Así que Chile sabe que tendrá muy difícil el camino a Catar. Ahora debería empezar a procesar que tal vez nunca llegue.