¿Exigente? ‘Dibu’ confesó que nunca soñó con ganar la Champions

Emiliano ‘Dibu’ Martínez pasó del anonimato al estrellato tras haber sido protagonista en el Mundial de Catar 2022, competencia que terminó ganando gracias a sus buenas atajadas en los penaltis que lo hicieron figura y el mejor arquero de la cita mundialista.

Tras su buen rendimiento y convertirse en campeón del mundo con argentino, ‘Dibu’ fue elegido entre los mejores arqueros del mundo y luchará por el premio The Best de la FIFA, galardón que peleará con el belga Thibaut Courtois y el marroquí Bono.



De hecho, ‘Dibu’ Martínez aún no para de alagar su campeonato del mundo y en una entrevista con el medio inglés Sky Sports, el arquero argentino dejó en claro que su sueño nunca fue ni será ganar la Champions League, pues ganar el Mundial ha sido lo máximo y lo que siempre quiso como futbolista profesional.



"Estoy agradecido por mi carrera. Fui lo suficientemente fuerte para ser el arquero que soy hoy en día. Nunca soñé con la Champions League, mi sueño era ganar la Copa del Mundo. Gané todo como internacional jugando con el mejor de todos los tiempos porque no creo que nadie haga lo que hizo Messi", dijo contundente ‘Dibu’ Martínez.



"MI SUEÑO ERA GANAR LA COPA DEL MUNDO"



Mi arquero 💙🤍 pic.twitter.com/Ub7mKb5kAH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2023



De esta manera, el portero del Aston Villa sigue generando polémicas con sus declaraciones y pese a que en su club no pasa por buen momento deportivo, el arquero argentino no parará de ser protagonista fuera de la cancha tras ganar el Mundial.