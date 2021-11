Advertencia en Portugal: si no hay Mundial, habrá revolcón

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, ha asegurado que, en caso de que Portugal no se clasifique en la repesca de marzo para el Mundial de Catar 2022, dejará el banquillo de "las quinas".



La selección lusa, con Cristiano sobre el césped, perdió el pasado domingo ante Serbia por 1-2 y quedó segunda clasificada, por lo que tendrá que disputar el próximo mes de marzo la repesca en la que 12 selecciones europeas optarán a tres plazas. Tras la derrota del pasado domingo, Fernando Santos ha sido uno de los más señalados.

Rafa, uno de los jugadores más en forma del Benfica, no saltó al terreno de juego y Pedro Gonçalves "Pote", medio ofensivo del Sporting que está en el punto de mira de grandes clubes y fue el máximo goleador luso la pasada temporada, no fue convocado.



Santos dijo anoche en una entrevista con la cadena de televisión portuguesa TVI: "Aún no estamos fuera del Mundial de Catar y vamos a estar. Si no llegamos al Mundial, dejo la selección".



Fernando Santos, que ganó con Portugal la Eurocopa de 2016 y la Liga de las Naciones de 2019, insistió en que su compromiso con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) pasa por estar en Catar.



También reconoció que el combinado luso no jugó bien en los últimos dos encuentros de la fase de clasificación, aunque se mostró optimista para lograr la presencia en el Mundial. El técnico cumplió el pasado 24 de septiembre su séptimo año al frente del banquillo portugués.



EFE