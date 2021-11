Recibió su castigo: Tobar, árbitro de Brasil-Colombia, fue suspendido

En la retina de muchos aficionados está el momento en el que el árbitro Roberto Tobar fue increpado por Neymar, quien lo pecheó de manera desafiante, muy temprano en el partido. Pues bien, el chileno decidió no amonestarlo, es más, ni siquiera hubo reconvención, y esa fue una de las acciones que la Comisión de Árbitros de la Conmebol estudió tras el partido Brasil 1-0 Colombia, del 11 de noviembre. Le salieron caros los errores arbitrales.

[#Eliminatorias🏆] ¡Se calentó Neymar! El crack brasileño se enojó con Roberto Tobar🇨🇱 porque no le cobró un foul y lo pecheó. De todas formas, ni siquiera fue amonestado. ¡Mirá! pic.twitter.com/LNgdn95AxH — Gambeta (seguí cuidandote😷🧼) (@GambetaLP) November 12, 2021

Este miércoles, se conoció la decisión de la Comisión respecto al caso puntual de Tobar, a quien en redes le criticaron fuertemente su arbitraje en Sao Paulo. Lo señalaron de dejarse manejar el partido por los brasileños.



El documento publicado en la página oficial de la Conmebol indica que "ha incurrido en errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido, no tomando las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido".



Allí menciona tres acciones puntuales. La primera, cometida por Neymar a los 7 minutos. Posteriormente, sobre los 26', una mano de Juan Guillermo Cuadrado, y por último, otra acción antideportiva del '10' brasileño, a la altura del minuto 74.



De esta manera, la Comisión decidió "suspender por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol" a Tobar.



El árbitro chileno no fue el único suspendido en esta jornada doble de Eliminatoria. El árbitro Andrés Ismael Cunha y el VAR, Esteban Ostojich, del partido Argentina vs Brasil, también fueron castigados por lo sucedido con Nicolás Otamendi y su conducta violenta sobre Raphinha.