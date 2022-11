Eliminatorias podrían jugarse en nueva sede: apostarían por la altura

Perú contempla la posibilidad de jugar algunos partidos de las Eliminatorias para el Mundial del 2026 en Arequipa, una ciudad ubicada a 2.300 metros de altura en el sur del país, afirmó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye.



"Hay posibilidad de que Arequipa sea una de las sedes para jugar algunos partidos de las eliminatorias", señaló García Pye en la emisora RPP antes de indicar que, por ese motivo, el amistoso que Perú jugará este sábado contra Bolivia en esa ciudad será una "buena ocasión como plan piloto" para analizar el tema.

El gerente confirmó, además, que la fecha de inicio de las próximas eliminatorias aún no se ha establecido, pero "aparentemente va a ser en junio" próximo. Señaló que, de ser así, Perú jugaría "más partidos amistosos" durante los primeros meses del próximo año.



El seleccionador de Perú, Juan Reynoso, comentó en agosto pasado, poco después de asumir el cargo en reemplazo del argentino Ricardo Gareca, que la Blanquirroja podría jugar algunos partidos de las próximas eliminatorias en ciudades como Arequipa y Cuzco, ubicada a 3.400 metros.



"El formato de las eliminatorias ha cambiado, antes se jugaba en una o dos sedes, pero vemos que Brasil o el mismo Chile utiliza a veces Calama o Santiago. Si se abre esa posibilidad, podríamos abrir lo de Cuzco, lo de Arequipa y, lógicamente, lo de Lima", sostuvo.



Reynoso acotó que su intención es que estos partidos en ciudades de altura sean ante "algunos equipos, de acuerdo con las características de los rivales. No es hacerlo por hacer. Habría que realizar una investigación bastante exhaustiva para definir, de acuerdo con las características de los rivales que nos convengan", sostuvo.



Perú disputará durante la noche de este miércoles un partido amistoso contra Paraguay en el Estadio Monumental de Lima y el próximo sábado se enfrentará a Bolivia en Arequipa. En la lista de convocados para estos amistosos están ausentes figuras nacionales como los atacantes André Carrillo y Gianluca Lapadula, aunque se ha incluido a jóvenes como Percy Liza, Yuriel Celi, Piero Quispe y Jesús Castillo.



García Pye comentó, al respecto, que "no hay obligatoriedad de los clubes" para ceder a sus jugadores para estos amistosos y que Lapadula no pudo ser considerado porque su equipo, el Cagliari, sigue en competencia en la Serie B italiana.



La Blanquirroja jugó en septiembre pasado dos amistosos bajo la conducción de Reynoso, que se saldaron con una derrota por 1-0 ante México y una goleada por 4-1 a El Salvador, en ambos casos en Estados Unidos.



EFE