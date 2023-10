Eliminatorias en TV colombiana: así se verán partidos de la fecha 3

La fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026 se disputará este jueves 12 de octubre, con 4 partidos importantes y atractivos. El juego entre Colombia y Uruguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, será el que abra la jornada.



En Colombia se podrá disfrutar de tres partidos en televisión abierta: los canales Caracol y RCN continuarán compitiendo por la audiencia, y ofrecerán en su parrilla los juegos de mayor importancia con las selecciones de jerarquía del continente.



Así podrá ver los partidos de la jornada 3 de las Eliminatorias Conmebol:



Colombia vs. Uruguay

Hora: 3:30 p.m.

TV: Caracol y RCN



Argentina vs. Paraguay

Hora: 6:00 p.m.

TV: Caracol y RCN



Brasil vs. Venezuela

Hora: 7:30 p.m. (Transmisión inicia al terminar Argentina-Paraguay)

TV: Caracol y RCN



* Los partidos Bolivia vs. Ecuador (6:00 p.m.) y Chile vs. Perú (7:00 p.m.), se podrán ver en plataformas de Caracol Play y canalrcn.com