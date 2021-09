¿Cuándo volverá a jugar Colombia? Así será próxima fecha Eliminatoria

Las selecciones sudamericanas volverán al ruedo y por partida triple en octubre. A la Selección Colombia le toca enfrentar, nada más y nada menos, que a rivales directos en la parte alta de la tabla: Brasil, actual líder; Uruguay y Ecuador, tercera y cuarta, respectivamente.



Todavía no se conocen horarios para dichos compromisos, pero Conmebol programará la nueva fecha triple como la de septiembre, es decir que se jugará jueves-domingo-jueves.

Jornada 11 (Jueves 7 de octubre)

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil



Jornada 5 (Domingo 10 de octubre)

Argentina vs Uruguay

Colombia vs Brasil

Bolivia vs Perú

Venezuela vs Ecuador

Chile vs Paraguay



Jornada 12 (Jueves 14 de octubre)

Chile vs Venezuela

Brasil vs Uruguay

Colombia vs Ecuador

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú