¿Ventaja para Eliminatorias? La convocatoria de selección suramericana

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, presentó este domingo una nómina de 34 futbolistas, incluidos tres 'extranjeros' o que juegan fueran del país, para retomar la preparación de la Verde hacia las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



Entre los convocados por Farías están el delantero Jaúme Cuéllar, que milita en el Spal italiano; el centrocampista Boris Céspedes, del Servette suizo; y el juvenil Leonardo Zabala, que juega en el equipo sub-20 del Palmeiras brasileño.



La base del grupo convocado es The Strongest, antiguo equipo de Farías, que aportará diez jugadores, mientras que Blooming estará representado por siete y Royal Pari por cinco.

También fueron llamados tres futbolistas de Oriente Petrolero, dos del Always Ready, incluido el portero Carlos Lampe, y cederán un jugador cada uno Wilstermann, Bolívar, Municipal Vinto y Nacional Potosí. Wilstermann y Bolívar tienen como prioridad su preparación para retornar a la competición en la Copa Libertadores en septiembre.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no ha dado mayores detalles sobre el inicio o el lugar de la concentración del plantel. La Verde debía iniciar su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar en marzo pasado, con una visita a Brasil y luego recibiría en casa a Argentina.



No obstante, la pandemia del covid-19 obligó a suspender las competiciones deportivas locales e internacionales en la mayoría de los países. Tras definirse el nuevo calendario para las eliminatorias suramericanas, Bolivia visitará a Brasil el próximo 8 de octubre y el 13 recibirá a Argentina en La Paz.



Hace dos semanas las autoridades nacionales autorizaron el protocolo sanitario presentado por la FBF para retomar la preparación de la selección boliviana. La nómina de 34 convocados por Farías es la siguiente:



Porteros: Carlos Lampe (Always Ready), Rubén Cordano (Blooming) y Jimmy Roca (Nacional Potosí).

Defensores: José Sagredo, Gabriel Valverde, Saúl Torres y Álex Arano (The Strongest), Harry Céspedes, Guimer Justiniano y Walter Antelo (Royal Pari), José Carrasco y Jesús Sagredo (Blooming), Sebastián Reyes (Wilstermann), Jairo Quinteros (Bolívar) y Leonardo Zabala (BRA-Palmeiras sub'20). -

Centrocampistas: Diego Wayar, Carlos Áñez, Raúl Castro y Franz Gonzales (The Strongest), Erwin Jr. Sánchez y Antonio Bustamante (Blooming), Ronaldo Sánchez y Matheo Zoch (Oriente Petrolero), Cristhian Árabe (Always Ready) y Boris Céspedes (SUI-Servette FC).

Delanteros: Rudy Cardozo y Jhasmani Campos (The Strongest), Bruno Miranda y Carlos Saucedo (Royal Pari), Nelson Orozco y César Menacho (Blooming), Ferddy Roca (Oriente Petrolero), Fernando Saldías (Municipal Vinto) y Jaúme Cuéllar (ITA-Spal Primavera).



