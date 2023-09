ABC: así se jugarán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Arrancan las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de la FIFA 20206, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La Copa del Mundo tendrá 48 selecciones en la fase final, y así mismo la Conmebol ampliará sus cupos para el certamen orbital.



Serán 18 fechas entre septiembre de 2023 y octubre de 2025. Los ojos del mundo estarán puestos en Sudamérica, pues Argentina recuperó la hegemonía ganando el Mundial de Qatar 2022. Así, diez selecciones se disputarán 6 cupos directos al próximo Mundial y el séptimo puesto tendrá una segunda oportunidad de clasificar, pues jugará el repechaje.



El formato de competencia será el mismo que se ha usado desde las clasificatorias de 1998: todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Clasifican los seis primeros y el séptimo puesto va a repechaje.



Ítems de desempate:



1) Mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados.



2) Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de la eliminatoria.



3) Mayor número de puntos obtenidos en los duelos entre los equipos empatados.



4) Mejor diferencia de goles en los duelos entre los equipos empatados.



5) Mayor cantidad de goles marcados en los duelos entre los equipos empatados.



6) Mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante en los partidos entre los equipos en cuestión



La FIFA introdujo también el ‘fair play’ como nuevo criterio de desempate. La selección con menos puntos negativos se situaría por delante.



- Primera tarjeta amarilla: menos 1 punto

- Segunda tarjeta amarilla/ roja indirecta: menos 3 puntos

- Tarjeta roja directa: menos 4 puntos

- Tarjeta amarilla y roja directa: menos 5 puntos



Fixture de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 (2023-2025)

Jornada 1 - 7 y 8 de septiembre de 2023 (vuelta, Jornada 10 - 15 de octubre de 2024)



Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador



Jornada 2 - 12 de septiembre de 2023 (Jornada 11 - 14 de noviembre de 2024)



Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Chile



Jornada 3 - 12 de octubre de 2023 (Jornada 12 - 19 de noviembre de 2024)



Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú



Jornada 4 - 17 de octubre de 2023 (Jornada 13 - 20 de marzo de 2025)



Ecuador vs. Colombia

Paraguay vs. Bolivia

Uruguay vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Venezuela vs. Chile



Jornada 5 - 16 de noviembre de 2023 (Jornada 14 - 25 de marzo de 2025)



Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay



Jornada 6 - 21 de noviembre de 2023 (Jornada 15 - 4 de septiembre de 2025)



Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

Ecuador vs. Chile



Jornada 7 - 5 de septiembre de 2024 (Jornada 16 - 9 de septiembre de 2025)



Perú vs. Colombia

Uruguay vs. Paraguay

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile



Jornada 8 - 10 de septiembre de 2024 (Jornada 17 - 9 de octubre de 2025)



Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú



Jornada 9 - 10 de octubre de 2024 (Jornada 18 - 14 de octubre de 2025)



Bolivia vs. Colombia

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay.