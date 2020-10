Chile sigue enojada: Conmebol revela audios del VAR contra Uruguay

La furia chilena no para. En ese país sienten que a la selección le dejaron de pitar un penalti que pudo cambiar el resultado del partido contra Uruguay, que terminó perdiendo 2-1 en Montevideo. Una mano de Sebastián Coates, a falta de tres minutos para el final del compromiso, no fue pitada con el castigo desde el punto blanco, porque el VAR decidió que el contacto no daba para ser sancionado con la pena máxima.



La indignación pasó por Reinaldo Rueda, entrenador de la Roja, así como sus jugadores y referentes históricos de la talla de Iván Zamorano. Incluso los dirigentes de la ANFP exigieron a la Conmebol que les dejaran ver el video en el que los jueces analizaban la polémica jugada con la Video Asistencia Arbitral.



En el video se ve cómo el árbitro Eber Aquino toma la decisión de no dar penal, previo debate con los jueces del VAR, encabezados por Juan Méndez.



“Yo veo que el brazo está en posición natural… A ver, cuadro por cuadro, adelante, uno más, atrás, atrás, adelante, punto de contacto. El punto de contacto está en posición natural”, dicen los jueces del VAR.



Por último, le comunican a Aquino la decisión final. “Listo, perfecto ya está. Eber, todo chequeado, vemos una posición natural, seguimos, seguimos…”.