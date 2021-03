Campeona del mundo no pudo con Ucrania: firman empate en suelo francés

Ucrania le sacó un punto a la campeona del mundo en su propia casa. Antoine Griezmann abrió el marcador con un disparo que metió por el ángulo, todo en la primera parte, pero en el complemento, Ucrania aprovechó los espacios y tejió la acción, que para infortunio de los galos terminó en autogol del central Presnel Kimpembe.



Al final, un 1-1 que le deja un sinsabor a la campeona del mundo, que esperaba estrenarse con triunfo en la Eliminatoria de la UEFA.

Francia lo tiene todo para revalidar dentro de año y medio la corona que se ciñó en Rusia es algo que no duda nadie, sólo hay que echar un vistazo a la nómina de estrellas que maneja Didier Deschamps. Los Mbappé, Griezmann, Pogba, Coman, Kanté o Varane podrían figurar en cualquier selección de estrellas del fútbol mundial, sin embargo, en determinados momentos el conjunto francés, no se sabe si consciente de su superioridad, se deja llevar por un exceso de relajación.



Ya le paso el pasado mes de noviembre cuando cayó de manera sorprendente por 0-2 ante Finlandia en un amistoso y lo mismo le ocurrió este miércoles ante Ucrania, en un choque que los galos habían dominado con claridad durante los primeros cuarenta y cinco minutos.



Una primera parte, en la que brilló sobremanera el barcelonista, Antoine Griezmann, que no sólo puso el 1-0 a los 19 minutos con un espectacular zurdazo desde el pico del área, sino que canalizó todo el juego ofensivo del equipo francés.



Pero toda la superioridad que mostró en el primer tiempo desapareció por completo en una segunda mitad, en la que Francia bajó notablemente su intensidad, lo que propició el empate de Ucrania, que igualó la contienda (1-1) a los 57 minutos con un gol en propia meta de Presnel Kimpembe.



Un gol que obligó a los de Didier Deschamps a un estéril asedio final, en el que no participó un gris Kylian Mbappé, que fue sustituido a los 77 por Anthony Martial. Todo un aviso para Francia, que deberá evitar esas bajadas de tensión, si no quiere complicarse la primera plaza, la única que da el billete directo para Catar, de un grupo D, en el que Finlandia y Bosnia también empataron, en su caso 2-2.