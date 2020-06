Habla DT de Venezuela, rival de Colombia si es que inicia Eliminatoria

El entrenador de Venezuela, José Peseiro, acababa de posesionarse como DT de Venezuela cuando vino la pandemia del coronavirus covid-19 que paralizó al mundo.

Sin tiempo más que para ver videos y hacer algunas llamadas a sus dirigidos, el portugués ha ido haciendo acercamientos a la que muchos reconocen como la eliminatoria más difícil para el Mundial de Fútbol: la de Suramérica.



Peseira, quien tiene experiencia dirigiendo Sporting de Lisboa, Al Hilal de Arabia Saudita, Parathinaikos y Rapid de Bucarest en Rumania, entre otros, se estrenará en el torneo contra Colombia en Barranquilla... O al menos ese es el plan de Conmebol y de FIFA, aunque voces como la de la GObernadora del Atlántico, Elsa Noguera, pongan en duda que la crisis sanitaria se pueda resolver para septiembre.

Peseira, nuevo pero no para Colombia, pues fue asistente de Carlos Queiroz, DT nacional, en 2003 en Real Madrid, se anima a dar puntadas de lo que espera, en charla con el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV.



"Queremos un fútbol más ofensivo para Venezuela porque jugando siempre a especular no se va a un Mundial", dijo, sobre el estilo que pretende imponer. Eso sí, el proceso tomará tiempo, pues los jugadores no llegan con ritmo y tampoco lo conocen bien: "Solo un loco podría cambiar algo en estos momentos. Venezuela ya tiene un sistema".

A Colombia, ese primer rival, sea cuando sea el momento de enfrentarlo, lo conoce no solo por Queiroz: "Falcao es un crack, y la Selección Colombia es muy fuerte", dijo.