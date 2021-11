Así se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias a Catar ¡Tome nota!

Eliminatorias Conmebol a Catar 2022

Fecha 14

Martes 16 de noviembre



Bolivia vs Uruguay

Estadio Hernando Siles

Hora: 3:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 4:00 p.m. (Bolivia, Venezuela) 5:00 p.m. (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile).

T.V: Caracol TV (Colombia) Tigo Sports (Bolivia) VTV (Uruguay) Movistar Deportes (Perú) TyC Sports (Argentina)



Venezuela vs Perú

Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Hora: 4:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador, México) 5:00 p.m. (Bolivia, Venezuela) 6:00 p.m. (Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina Brasil)

T.V: Caracol Play (Colombia) TLT Venezuela (Venezuela) Movistar Deportes (Perú) HEI (Paraguay) TNT Sports (Chile) VTV + (Uruguay).



Colombia vs Paraguay

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 6:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 7:00 p.m. (Venezuela, Bolivia, Paraguay) 8:00 p.m. (Uruguay, Brasil, Chile Argentina).

T.V: Caracol TV (Colombia), Tigo Sports (Paraguay), GolTV (Uruguay), TNT Sports (Chile), El Canal del Fútbol (Ecuador)



Argentina vs Brasil

Estadio San Juan del Bicentenario

Hora: 6:30 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 7:30 p.m. (Venezuela, Bolivia, Paraguay) 8:30 p.m. (Uruguay, Brasil, Chile Argentina).

T.V: Caracol Play (Colombia), Televisión Pública y TyC Sports (Argentina).



Chile vs Ecuador

Estadio San Carlos de Apoquindo

Hora: 7:15 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 9:15 p.m. (Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil)

T.V: Caracol TV (Colombia) TNT Sports (Chile) El Canal del Fútbol (Ecuador)