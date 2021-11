Así se jugará la fecha 13 de las Eliminatorias, camino a Catar 2022

Una nueva fecha de Eliminatorias arrancará, cerrando el 2021 en lo que corresponde a la participación por parte de las selecciones nacionales. Varias buscarán asegurar su clasificación, recortar ventaja, soñar con el milagro o cumplir con el calendario. Cabe recordar que la fecha 13 se disputará entre este jueves 11 y viernes 12 de noviembre.



Eliminatorias Catar 2022

Jornada 13

11 de noviembre



Ecuador vs Venezuela

​Quito

Estadio Rodrigo Paz Delgado

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

TV: Caracol TV



Paraguay vs Chile

Asunción

Estadio Defensores del Chaco

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

T.V: Caracol Play (Colombia), Chile (TNT Sports, Chilevisión), Argentina (TyC Sports)



Brasil vs Colombia

Sao Paulo

Arena Corinthians

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

​TV: Caracol TV



Perú vs Bolivia

Lima

Estadio Nacional de Perú

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

T.V: Caracol Play. Movistar Deportes



Viernes 12 de noviembre



​Uruguay vs Argentina

Montevideo

Estadio Campeón del Siglo

Hora: 6:00 p.m.

​TV: Caracol TV