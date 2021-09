¿Fue peor no prestarlos? Decisión de FIFA con los clubes ingleses

La polémica que causó la decisión por parte de los clubes integrantes de la Premier League de no dejar viajar a sus jugadores para la fecha de Eliminatorias en Conmebol, dejó posturas encontradas. Las selecciones afectadas buscaron hasta donde pudieron, contar con sus jugadores, a excepción del caso brasileño, donde Tite prefirió desafectar a sus dirigidos que están bajo contrato en Inglaterra.

Desde mantener buenas relaciones a futuro y evitar complicaciones o posibles retaliaciones hacia los jugadores, son algunos de los motivos por los que, en casos específicos, no hicieron parte de la triple fecha de Eliminatorias. Sin embargo, podrían sufrir un castigo por parte de FIFA.



Las Eliminatorias marcan el inicio de la Copa del Mundo, por lo que la máxima entidad del fútbol mundial es quien rige el torneo. De acuerdo a información del periodista Critstian Martin, la FIFA analizaría un castigo a los clubes de Premier League.



Prohibiría a los clubes de Inglaterra alinear este fin de semana, a los jugadores que no fueron cedidos para las fechas de Eliminatorias. En ese caso, hay clubes como Aston Villa y Tottenham que no tendrían problema alguno, teniendo en cuenta que dejaron viajar a los futbolistas a las concentraciones de sus selecciones nacionales respectivas.