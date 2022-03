Capitanes de Conmebol piden formato nuevo en Eliminatorias 2026

Aunque todavía queda una fecha para culminar las presentes Eliminatorias pensando en Catar 2022, y pese a que todavía falta el cupo de repechaje en el que están luchando tres naciones como Perú, Colombia y Chile, ya se está hablando de lo que será el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Una cita orbital que tendrá como aspecto novedoso en cuanto al número de selecciones participantes. Esta vez no serán 32 equipos como habitualmente, sino 48 que buscarán la gloria mundial.

Si bien es positivo porque algunas selecciones que nunca han alcanzado llegar a una cita mundialista tendrán una oportunidad más por la ampliación de cupos de cada confederación, también se ha hablado de lo aburrido que será ver a equipos poco tradicionales enfrentándose entre sí. Pues la esencia del Mundial se perderían con un partido poco vistoso y que no sea del interés de los amantes del fútbol pese a ser en un Mundial.

Otro aspecto será la intensidad que tendrá el torneo, no solo por la cantidad de partidos, sino porque al ser tres países anfitriones, habrá muchos más viajes y creará mucho más desgaste en los jugadores y cuerpos técnicos. Son profesionales, pero antes son seres humanos y hay que velar por la salud de cada uno de ellos en un certamen de un mes.

Así las cosas, aunque todavía no ha culminado la presente Eliminatoria, ya se habla del futuro en 2026. Los diez capitanes de las selecciones de la Conmebol han mantenido reuniones para crear un plan con el objetivo de buscar soluciones de cara al desgaste que generará el sistema de juego actual de la clasificatoria mundialista.

Según Globoesporte, las conversaciones se basan en dos puntos. El primero es que al aumentar los clasificados, Conmebol tendrá seis plazas fijas y un cupo de repechaje, segundo, la reducción de la cantidad de viajes que hacen los jugadores, ya que, sus clubes cada día juegan más partidos en diversas competencias.

Thiago Silva comentó, ‘no son sólo los 18 partidos, sino los viajes que hacemos y sumamos muchos miles de kilómetros de más si nos compramos a los europeos que juegan entre ellos. Eso es un desgaste muy grande, más allá del clima que es totalmente diferente del que en ese momento tenemos en Europa. Si la gente pudiese encontrar de alguna forma un equilibrio con nuestros viajes, facilitaría nuestro rendimiento- Es un desgaste cierto y, en mi modo de ver, innecesario’.

Como Thiago Silva, Marcelo Moreno Martins también se refirió, ‘ya hubo una reunión con la FIFA y parece que habrá una modificación en el formato de las Eliminatorias. La FIFA es quien decide y me parece bien, porque será interesante, ya que los jugadores no van a perder mucho tiempo en los viajes con las selecciones. Quieren reducir el tiempo de viajes de cada uno y que el jugador se puede más tiempo con la selección para jugar más partidos seguidos y no perder tanto tiempo entre viajes’.

Al parecer los diez capitanes de los combinados nacionales de la confederación sudamericana planean el regreso de la Eliminatoria de grupos. Se estudia un formato con dos grupos de cinco selecciones, clasifican tres primeras de cada grupo y los cuatro clasificados jugarían un partido para determinar el que entraría en el repechaje con otra Selección de otro continente.