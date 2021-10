Repase Eliminatoria Concacaf: Suárez contra las cuerdas con Costa Rica

Costa Rica, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, y Honduras, que igualaron este jueves sin goles, buscarán el domingo un triunfo que les permite tomar un respiro en el Octagonal Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Repase cómo están las posiciones y cuáles serán los próximos partidos.

Tabla de posiciones



1. Estados Unidos - 8 pts



2. México - 8 pts



3. Canadá - 6 pts



4. Panamá - 5 pts



5. El Salvador - 5 pts



6. Costa Rica - 3 pts



7. Honduras - 3 pts



8. Jamaica - 1 pt



Próxima jornada (Domingo, 10 de octubre)



5:00 pm - Panamá vs Estados Unidos



5:00 pm - Jamaica vs Canadá



5:05 pm - Costa Rica vs El Salvador



6:00 pm - México vs Honduras