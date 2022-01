Selección Bolivia dio a conocer los convocados para las Eliminatorias

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, difundió este viernes una nueva convocatoria con 26 jugadores, incluidos siete 'extranjeros', para enfrentar a Venezuela y Chile en las próximas fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y un amistoso previo con Trinidad y Tobago.



El listado tiene algunas variaciones con respecto a la nómina de 34 jugadores presentada a fines de diciembre por Farías, las más notables son las inclusiones del defensa Luis Haquín, que acaba de fichar por el Carlos Mannucci peruano, el centrocampista Ramiro Vaca, del Beerschot belga, y el delantero Jaume Cuéllar, del CD Lugo español.



La nueva nómina ratifica el llamado a Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador de las eliminatorias que milita en el Cruzeiro brasileño, el arquero Carlos Lampe del Vélez Sarsfield argentino, el zaguero Jairo Quinteros del Inter de Miami estadounidense y el centrocampista Franz González que firmó hace unos días con el Platense de Argentina.De los anteriores 34, quedaron fuera once jugadores, incluidos los juveniles Miguel Terceros y Leonardo Zabala, que están en los equipos sub'15 y sub'20 del Santos de Brasil.



La base de la convocatoria es el Bolívar de La Paz, que aportará con ocho jugadores, seguido por el The Strongest y el Always Ready, cada uno con tres, mientras que el Blooming, Real Tomayapo, Atlético Palmaflor y Wilstermann estarán representados por un futbolista cada uno. También fue convocado el experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce, cuya continuidad en el Always Ready está en duda. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que la concentración comenzará este sábado en La Paz, con un primer reto de un partido amistoso con Trinidad y Tobago previsto para el 21 de enero en Sucre, la capital constitucional boliviana.



Bolivia visitará a Venezuela el 28 de enero en la decimoquinta jornada de las eliminatorias y recibirá en La Paz a Chile el 1 de febrero por la decimosexta fecha. Aunque va octava en la clasificación sudamericana, la Verde de Farías no pierde la esperanza de lograr un cupo a Catar 2022 o al menos aspirar a la repesca.



La selección boliviana tiene 15 puntos, dos menos que Colombia y Perú y uno menos que Chile y Uruguay.



Los 26 jugadores elegidos por Farías son:



Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).



Defensores: Diego Bejarano, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Jesús Sagredo (Blooming), Marc Enoumba (Always Ready), Luis Haquín (Carlos Manucci-PER) y Jairo Quinteros (Inter de Miami-EEUU).



Centrocampistas: Erwin Saavedra, Leonel Justiniano (Bolívar), Alejandro Chumacero (Always Ready), Rai Lima (Real Tomayapo), Fernando Saucedo (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Franz González (Platense-ARG) y Ramiro Vaca (Beerschot-BEL).



Delanteros: Víctor Ábrego, Bruno Miranda (Bolívar), Henry Vaca (The Strongest), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Jaume Cuéllar (CD Lugo-ESP), Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA) y Juan Carlos Arce