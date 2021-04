¿Será o no protagonista? Gareca analiza a la selección de Rueda

La Conmebol decidió aprobar la realización de las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias para Catar 2022 en el mes de junio, lo que hará que Colombia se enfrente a Perú y Argentina, previo a la Copa América. Justamente, analizando ese choque previo a la cita de copa, el técnico de Perú, Ricardo Gareca, dialogó con Blog Deportivo sobre el equipo de Reinaldo Rueda. ¿Qué espera de la renovada Colombia?

"Conozco a Rueda, sé de la importancia, de la categoría, de selección y el conocimiento de su país y jugadores. Va a ser una selección protagonista, no va a variar en ese aspecto, con su característica del fútbol colombiano. No van a haber cambios en lo que le gusta al colombiano", manifestó Gareca sobre ese sello que espera de la tricolor con su nuevo seleccionador.



El partido entre Perú y Colombia podría jugarse en Miami, al menos así se ha contemplado. "Nosotros vamos a jugar donde nos digan. Nos gusta jugar en el estadio Nacional por todo lo que representa, pero si resuelven otra cosa, yo contemplaría todo, no tengo problema".



Su seleccionado se medirá a Colombia y posteriormente a Ecuador. Todo esto previo a la Copa América. "Son dos rivales que van a luchar por estar en la clasificación. Va a estar muy difícil, muy complicado". Y agregó que no le disgusta la idea que después de la copa se jueguen fechas triples, a fin de reponer lo que no se jugó iniciando el año por la situación del Covid-19.



Gareca manifestó que está evaluando la posibilidad que los jugadores de Eliminatoria sean los mismos que asistan a la Copa América, teniendo en cuenta que las fechas quedaron cercanas a la otra competencia a nivel de selecciones. "Resulte lo que resulte lo importante es que se haga la Copa América y se juegue. Yo creo que la confederación se debe poner firme. El fútbol sudamericano es muy importante más allá de todos los acontecimientos que están ocurriendo".