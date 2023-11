Scaloni tendría acento español en la lista de convocados: ¿Quién es?

Desde la prensa deportiva en Argentina, indican que el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, llevará a un jugador que en ningún momento estuvo en el radar de la selección para la doble fecha de Eliminatorias frente a Uruguay y Brasil, para los días 16 y 21 de noviembre, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata del lateral del Real Mallorca, Pablo Maffeo, quien es español por nacimiento pero tiene la opción de representar a Argentina por su madre, ya que es de esa nacionalidad. Además que también tiene la opción del pasaporte italiano.

Estos rumores empezaron a sonar porque el técnico de la selección campeona del mundo ya tenia conversaciones con el jugador de 26 años, esto según información de los medios deportivos Marca y Relevo. Sin embargo, Maffeo ya estuvo con el conjunto ibérico en las menores, Sub-17 y Sub-21, pero no ha tenido la oportunidad de ser llamado con la absoluta.

Antes de entablar conversaciones con Scaloni, el lateral del Mallorca ya había expresado su deseo de ser convocado a la selección sudamericana. Esto no solo sería un motivo de orgullo personal para él, sino también para su madre.



“Ese es uno de mis sueños, que me llame la Selección. Es verdad que también podría jugar con Italia o Argentina, pero sería un sueño que la Selección Española me llamase. Es uno de los sueños que quiero y ojalá pueda cumplirlo”, expresó Maffeo años atrás en una entrevista con Marca.

PABLO MAFFEO SERÍA LA SORPRESA EN LA LISTA DE SCALONI



¿Quién es? Nació en España, tiene 26 años y es hijo de madre argentina



Se inició en el Espanyol, pasó por Manchester City (debutó con Pep) y vistió las camisetas de Girona, Stuttgart y Huesca



Actualmente milita en el Real Mallorca

En los próximos días Lionel Scaloni tendrá definida su lista para enfrentar a Uruguay de local, y Brasil de visitante. Todo esto por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.