Una cosa con violín, otra con guitarra: Argentina pierde sin Messi

Argentina es una historia con Lionel Messi y otra bien distinta sin él. Será una obviedad pero cuando se habla de dinero, esa realidad se vuelve incontestable.

Por los amistosos que jugará el equipo en el próximo mes de marzo, existe una tarifa fijada por la AFA que se vería seriamente afectada si la estrella del equipo no decide pronto poner fin a su pausa con la selección.



La Federación de Marruecos, por ejemplo, que será rival de Argentina el próximo 26 de marzo, pagaría 970.000 euros por el encuentro si Messi aparece en el campo. Pero si decide esperar hasta la Copa América y no es convocado por Scaloni, el montó bajará a 530.000 euros.



El capitán 'albiceleste' decidió tomarse un descanso después de la eliminación del Mundia de Rusia, a manos de Francia, y no fue convocado para los últimos amistosos del 2018. Recientemente en DT Scaloni dijo que hace tiempo no hablan y no dio pistas sobre si el regreso se dará pronto. La AFA, entre tanto, anhela el regreso para no impactar sus finanzas.



Y es que 'una cosa es con violín y otra con guitarra', como queda demostrado a la hora de hablar de negocios...