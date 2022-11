Conmoción por posible ausencia causó indignación: ‘Ojalá los eliminen’

No hay para nada claridad en el combinado nacional de Ghana al nombrar de manera interina a Otto Addo. Pues es una Selección que irá al Mundial, pero los mismos ghaneses se preguntan verdaderamente a qué jugarán cuando enfrenten a países de alto nivel como lo son Corea del Sur con Heung-min Son en el frente de ataque, Portugal con Cristiano Ronaldo como estrella y equipo favorito, además de Uruguay con Luis Suárez como amenaza.

Todos cuentan con un proceso, pero Ghana con Otto Addo no. El seleccionador fue muy criticado cuando el 4 de noviembre expidió un listado de 55 jugadores y con ausencias importantes como las de Maxwell Cornet y Aaron Wan Bissaka, este último del Manchester United. Aunque sí incluyó a en esa pre convocatoria a Jeffrey Schlupp, jugador del Crystal Palace, todo indica que no será llamado al Mundial y esto desató la ira del representante del lateral o extremo.



Sir Calvin Riches no pudo creer la posibilidad de que Jeffrey Schlupp no vaya al Mundial, así como la decisión de Otto Addo de ni siquiera poner los nombres de Maxwell Cornet ni de Aaron Wan Bissaka, jugadores que también representa. Por esto mismo, explotó y dejó unas declaraciones desafiantes en contra de Ghana. El lunes 14 de noviembre saldrá el listado oficial de 26 seleccionados, pero puede ser ya tarde para disculparse.



Encendió las llamas en contra del combinado nacional escribiendo en su Instagram personal, ”los ghaneses son vergonzosos”, y es que en las listas que han salido en el país africano, no aparecen los jugadores que él representa, por lo cual, no titubeó en decir, “no vuelvan a llamar a mi teléfono nunca más. Un grupo de personas malversan, desde el presidente hasta el entrenador, váyanse a la mier…”. La indignación es notoria, y la ira aún más.



Como si fuera poco, Calvin Riches culminó dejando un mensaje retador para el elenco africano, “un grupo de criminales en la Ghana FA Official. Corrupción. Nunca llamen a mi teléfono. País de mier…, ojalá se queden eliminados, que se joda Ghana”. Tal vez sea tarde para disculparse por sus venenosas declaraciones, pero Riches intentó apaciguar las aguas un día después, “amo mi país, pero odio este sistema. La gente correcta nunca tiene las oportunidades. Buena suerte, Ghana”. Así trató de enmendar lo dicho anteriormente, en donde se desató su ira por la posible no convocatoria de Jeffrey Schlupp, Maxwell Cornet y Aaron Wan Bissaka.