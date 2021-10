La radical decisión que tomó Paraguay tras la goleada en Bolivia

Paraguay se fue humillado de La Paz al caer derrotago por 4-0 ante Bolivia, siendo esta la peor goleado en su historia contra este rival. Producto de este fracaso que deja a la Albirroja con 12 puntos y en la casilla 12, la APF tomó una radical decisión y despidió al técnico argentino, Eduardo Berizzo.

"La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta.

Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja", dice el comunicado en redes sociales.

La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta.

Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja pic.twitter.com/VJ9dhFcEbl — APF (@APFOficial) October 15, 2021

Cabe resaltar que el DT de 51 años no tenía una buena relación con la prensa y críticos guaranís, luego de anunciar en rueda de prensa que no tenía problema en renunciar a su cargo, previo al duelo contra La Verde en La Paz.



"No tengo ningún problema con mi contrato, sabré qué hacer en su momento. La Federación no me debe nada, no tengo cláusula de salida. No tienen que pagarme nada por despedirme. La clave es confiar en nosotros, no auto destruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. Lo económico aquí no importa en lo absoluto", dijo.



Así las cosas, Paraguay se quedó sin DT y su lucha por los puestos del Mundial de Catar quedó en entredicho tras una fatídica triple fecha de Eliminatorias en octubre.