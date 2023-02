Ecuador y Venezuela jugaron para Colombia y se complicaron en Sub-20

Ecuador y Venezuela empataron este jueves por la fecha 4 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20 en un duelo que no les sirve de a mucho a ambos equipos.





El gol venezolano sería de Brayan Alcocer en el primer tiempo mientras que la igualdad fue de Christopher Zambrano, del encuentro disputado en el estadio de Techo.



Venezuela pese a que no controlaba el balón se iría adelante en el marcador en los primeros minutos gracias a Brayan Alcocer que recibió un centro de Yerson Chacón Chacón y de palomita la mandó a guardar en el arco de Gilmar Napa.



La Vinotinto volvió al ataque al minuto 6 con Segovia que sacó un remate de derecha desde fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco rival.



Ecuador tendría su primer acercamiento antes de los diez minutos con Klinger quien sacó un disparo que rebotó primero en la defensa rival y luego el arquero Frankarlos Benítez tendría que sacar el balón.



Sobre el 14’, Venezuela tendria otra chance clara con Alcocer. El atacante se fue en velocidad y remató de zurda, pero el balón se fue por uno de los palos del arco de Napa.



Unos minutos después, Chacón le pegó de derecha y al momento de rematar sintió un pinchazo y tuvo que salir reemplazado por Lewuis Peña.



La Tri volvería a acercarse al área venezolana en una combinación entre Minda, Patrickson Delgado y Klinger y que terminaría este último con un remate por arriba del arco de Benítez.



Antes de la media hora, Alcócer su tendría chance clara del juego. El atacante recibió un pase increíble de Andrés Romero y tras controlar el balón le pegó por encima para perderse el segundo gol venezolano.



Venezuela, unos minutos después, desperdició otra clara con Néstor Jiménez quien tras un centro desde la derecha de Peña sacó un remate cruzado que se fue desviado a la línea de meta.



Para el minuto 37, Venezuela tendría otra chance al arco con Bryant Ortega con un tiro libre que tenía destino a gol, pero el arquero Napa se estiró y mandó la esférica al tiro de esquina. Está sería la última de la primera mitad.



Para la segunda parte, Ecuador quiso el empate rápidamente con Alan Minda que se sacó a más de cuatro rivales, pero su disparo se fue por arriba del arco venezolano.



Sobre el minuto 56, los ecuatorianos siguieron con su ímpetu y es por ello que tendrían una nueva chance con Óscar Zambrano que sacó un derechazo que por poco no se va para adentro de la portería vinotinto.



Venezuela, luego del asedio ecuatoriano, tuvo su primera chance en esta parte con Kevin Kelsy que recibió de Peña, pero el arquero Napa salió con velocidad para evitar el tanto.



Tras esta ocasión, Ecuador volvió a tomar el control del balón, pero al momento de acercarse al arco no tuvieron decisión. Sin embargo, la portería se les abrió en el 91’ cuando Zambrano sacó un bombazo dentro del área para dejar las cosas en igualdad



Cabe resaltar que Venezuela, con el empate, llegó a dos puntos por lo que peleará por el último cupo al Mundial en la última fecha al igual que Ecuador que es el equipo que la tiene más difícil para clasificar.