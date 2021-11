Venezuela no ayudó: Ecuador ganó con lo justo y ya apunta hacia Qatar

Ecuador hizo milagros con lo que pudo: perdió a varios de sus efectivos antes del duelo contra Venezuela, usó una nómina joven, por momentos pareció confundido, y a pesar de todo se llevó tres puntos que son vitales en su camino hacia Catar 2022.

Los hombres de Alfaro se impusieron apenas por 1-0, resultado que igual los mantiene en la punta de la clasificación, con 20 unidades.



Aunque la pelota era decididamente del local en la primera parte, no generaba peligro y la primera opción de gol, a los 28 minutos, era del visitante: desperdiciaba increíblemente Machís en una llegada veloz, con superioridad, que remató con un remate demasiado abierto.



Pero no contaba nadie con el error del arquero Romo, quien salió muy mal al corte de un cobro de costado y se le avivó Piero Hincapié para cabecear y celebrar un 1-0 que estuvo en vilo por la revisión del VAR, pero que al final fue autorizado por el colombiano Nicolás Gallo, el encargado de la herramienta en este duelo. ¡Cinco minutos después fue gol!



Vino el descanso y fue un bálsamo para el dueño de casa, que a decir verdad había pasado sustos contra los aguerridos venezolanos.



Y llegó la etapa final, y el libreto decía que Ecuador se iría encima en la altura de Quito, que iba a ser el momento de ver la velocidad y el juego punzante que antes hizo daño, pero no. Venezuela manejó bien el cansancio y a fuerza de disciplina mantuvo muy lejos a los atacantes ecuatorianos, con tanta eficiencia que hasta pudo marcar a los 54 en un lindo tiro libre al que le faltaron centímetros de dirección.



Ecuador hizo sus cambios, pero ni Reascos Jr ni Palma lograron hacer diferencia y en cambio Venezuela se creció, tuvo sendas opciones con Hurtado y Savarino y apostó al final por Cariaco González, de Junior.



Un error de Domínguez por poco acaba a los 84 con el gran esfuerzo que al final hizo Ecuador para defender los tres puntos con la vida.



Ahora los de Alfaro son terceros de las Eliminatorias, tienen un gran balance de 21 goles a favor y sí, respiran aliviados contra una Venezuela que siempre mereció más.