¡El salvador de Alfaro! Ecuador venció a Paraguay y sigue en lo alto

La presión en la Selección Ecuador era absoluta, no ganaban desde hace siete encuentros, recordando que en Copa América solo fueron empates. Triunfo 2 a 0 contra Paraguay, dejando la emoción para los minutos finales, Félix Torres anotó al 88 y Michael Estrada al 95.



Los de Gustavo Alfaro empezaron con el ímpetu deir al ataque, teniendo en cuenta que Paraguay es rival directo en la lucha a Catar. Por lo que el 3-4-3 apeló a la velocidad de los ecuatorianos por las bandas e invitando al desgaste del ataque guaraní. En el primer tiempo, los locales aprovecharon no solo la dinámica, sino la posesión del balón, para evitar que los de Berizo generaran peligro.



La media distancia empezó a ser alternativa de ambas selecciones, siendo Valencia y Castillo los más persistentes por los locales y Ángel Romero, que no tuvo mayor trascendencia, sin mucho daño. Mientras tanto, con el empate de Colombia y el que ocurría momentáneamente en Quito, apretaba la entrada a los puestos clasificatorios en la Eliminatoria.



Para la segunda parte, la actitud no cambió, a excepción de Paraguay, que empezó a retrasarse en su campo para resguardar el cero, que al fin y al cabo, servía para sumar, pensando en las otras jornadas que se venían. La posesión llegó a casi el 70% para los de Alfaro, que no conectaron en el último tramo para generar peligro real de cara a la portería de Silva.



La disposición de los de Berizo, en el tramo final del partido, fue de armar un 4-5-1 para aguantar, conociendo que los cambios realizados por Alfaro eran para ganar en velocidad. Los mismos espacios que serían aprovechados por los de Alfaro, en un gran centro de Pervis Estupiñán, que se erige como uno de los fundamentales para los ecuatorianos, para que Felix Torres marcara el tanto del triunfo en Quito.



Michael Estrada aumentaría la ventaja en una carrera a pura velocidad, para marcar al 95, en la última jugada del encuentro, el tanto que ratificaba el respiro para Gustavo Alfaro y Ecuador en Eliminatorias.



Con la mínima diferencia, Ecuador llegó a 12 unidades en siete partidos disputados en lo que va de la Eliminatoria, igualando momentáneamente a Argentina. Mientras que Paraguay, siguiente rival de Colombia, se quedó en la sexta casilla con siete puntos.