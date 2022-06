Giro por Byron Castillo: Ecuador habría reconocido que es colombiano

La demanda que presentó Chile contra Ecuador por la presunta alineación irregular de Byron Castillo ha tenido un inesperado desarrollo en las últimas horas.

Ecuador ha presentado la documentación que le pidió la FIFA, la cual investiga el caso y podría llegar a tomar decisiones que le quiten el cupo al Mundial de Catar, en el peor de los casos.



Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana, confirmó se presentaron los argumentos de defensa ante la FIFA: “ya presentamos nuestra respuesta y los soportes. Sobre ellos solo hablaremos dentro del proceso”, declaró para ‘El Deportivo’. “Según lo que los medios chilenos han publicado, la FIFA ha dicho que resolverá la primera instancia el 10 de junio. Así que entonces no habrá que esperar mucho”, agregó, sin ofrecer más detalles.



Sin embargo, el abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), el brasileño Eduardo Carlezzo, ofreció una extensa rueda de prensa en la que dejó en el aire la posibilidad de que Ecuador haya aceptado que Castillo nació en Tumaco, Nariño: "sería escandaloso si la Fifa desconociera estas informaciones. Son muchas cosas. Llevo muchos años como abogado. Si Ecuador va al Mundial, el Mundial estará manchado", aseveró.



"Aquí, aparentemente, la Fifa va a llevar una determinación acerca de la federación y no habrá una investigación específica al jugador. Nosotros pedimos una audiencia para escucharlo. Él tiene que hablar. Es el principal testigo, involucrado. Me preocupa mucho que la Fifa no lo haya llamado", dijo, mientras mostraba el acta de bautismo del jugador en Tumaco, el certificado de matrimonio de sus padres.



"Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, tiene una hermana", dijo el abogado.



Carlezzo también mostró un testigo clave, el coronel (r) Jaime Jara, quien presidió la Comisión de Investigación del fútbol en el país, quien dijo que fue personalmente a Tumaco y verificó que Castillo es colombiano fuera de toda duda.



Pero siguen siendo las versiones de un lado y de otro que, en teoría, se resolverían este viernes. Suele tomar más tiempo pero el próximo lunes es el repechaje entre Perú y Australia, ya los equipos están en Catar y la decisión es apremiante. Ecuador y Chile parecen seguros de sus argumentos pero la FIFA podría tomar una decisión ejemplarizante.