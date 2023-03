Ecuador perdió con Australia en estreno de su entrenador Félix Sánchez

Los errores defensivos que facilitaron los goles de Australia y la falta de acierto ante el arco contrario, acentuado por la ausencia del delantero Enner Valencia, dañado en la rodilla derecha, empañaron la puesta en marcha de la nueva era de la selección de Ecuador, con el español Félix Sánchez en el banquillo, superada en su primer ensayo, en el amistoso de Sydney.



No resultó satisfactorio el estreno de Félix Sánchez con el combinado ecuatoriano en la primera aparición sobre un terreno de juego después de Qatar 2022.



En el Mundial, tanto Ecuador como el técnico pusieron fin a sus respectivas trayectorias. La Tri con la eliminación en la fase de grupos echó el cierre al ciclo de Gustafo Alfaro. El preparador dejó atrás su etapa como responsable del conjunto anfitrión.



Falta rodaje en Ecuador que tuvo el balón durante gran parte del partido pero no la contundencia. Australia dio la sensación de estar más hecho y de manejar mejor las situaciones clave del encuentro. Además, para la Tri, en su nueva etapa, la ausencia de Valencia no es un tema menor.



El atacante del Fenerbahce es la principal garantía ante el gol de su equipo que arrancó con entusiasmo pero sin determinación. Antes del cuarto de hora, Jose Adoni Cifuentes puso a prueba al meta local Mathew Ryan que evitó el gol de Ecuador. Australia, sin embargo, no desperdició la primera que tuvo.



Fue a continuación, en una falta lateral, desde la izquierda que ejecutó Craig Goodwin al segundo palo. Lo recogió Mitchel Duke, cambió de orientación y Jackson Irvine dejó en evidencia a la zaga visitante para superar a Moisés Ramírez y poner por delante a Australia.



Respondió con orgullo Ecuador que despertó y logró empatar once minutos más tarde. También nació el gol de una jugada a balón parado que ejecutó Ángel Mena y que rechazó un defensa oceánico. Jeremy Sarmiento, atento, recuperó la pelota, circuló y envió un certero centro aéreo al área que aprovechó Félix Torres para, de cabeza, llevarlo a la red.



El duelo recuperó el equilibrio. Hasta la media hora donde Australia sacó a relucir el trabajo en la presión que provocó un error grosero de la zaga ecuatoriana. Una indecisión en la salida de balón de Moisés Caicedo y de Piero Hincapie, apurados por la amenaza de sus rivales, llevó el balón a Jackson Irvine que lo envió a Awer Mabil que ejecutó, desde cerca, un potente zapatazo imposible para Ramírez.



Australia alcanzó el descanso con ventaja y con la sensación también de que podía haber dejado sentenciado el encuentro si el meta de la Tri, minutos después, no hubiera adivinado el tiro de Mitchel Duke.



Afrontó Ecuador mejor la segunda mitad. Caicedo pudo empatar con una gran volea en la frontal que deshizo Ryan aunque en el tramo final Harry Souttar tuvo en la mano el tercero para el cuadro de Graham Arnold. Una buena acción individual de Alexander Alvarado alentó al conjunto de Sánchez que se hundió del todo a seis del final, cuando Garang Kuol tras recibir un balón de Aziz Behich en un contraataque, anotó otra vez para Australia, el gol definitivo.



El intento de enmendar la situación no tuvo continuidad. Los cambios cortaron el ritmo de un duelo marcado por el dominio oceánico y la falta de orden de la Tri, aún en plena adaptación a su nueva era.