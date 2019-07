La revelación de Paulo Dybala sobre Jorge Sampaoli durante Rusia 2018

Paulo Dybala ha sido uno de los delanteros a los que les ha costado adaptarse a la Selección Argentina, sin embargo, luego de disputar algunos minutos en la Copa América, el atacante de Juventus demostró estar a la altura de las circunstancias y poder aparecer cuando se lo necesita, en este caso entrando en reemplazo de Lautaro Martínez.



Sin embargo, Dybala ya había estado convocado para su selección y lo hizo para el Mundial de Rusia 2018, cuando la ‘Albiceleste’ jugaba bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, una situación que no fue favorable ni para el entrenador ni para los jugadores y que terminó envuelta en todo tipo de polémicas.



Y uno de los que se vio afectados por la falta de manejo de grupo del DT fue el mencionado delantero de Juventus, quien en entrevista con ‘Fox Sports’ aseguró que no tenía ningún tipo de diálogo con el entrenador: “Ni me saludaba. Hablé con él cuando vino a Torino para comunicarme que era parte de la convocatoria, pero desde el día en el que llegué al predio hasta el último día, no tuvimos más diálogo. Nos fuimos a casa sin saludarnos”.



Sin embargo, Dyabala también reconoce que sus declaraciones respecto a la dificultad de jugar con Messi pudieron motivar este comportamiento: “No pensé en acercarme a preguntarle por qué lo hacía. Las cosas empezaron a salir mal y para él no era fácil la situación. La distancia que había la marcó él con su actitud. No sabía si había pasado algo por lo que dije antes del Mundial, pensé que había cambiado con la convocatoria pero no fue así”.



Dybala aún no sabe si seguirá haciendo parte de Juventus para la próxima temporada y en los próximos días debe reunirse con el plantel del equipo italiano para iniciar sus trabajos de pretemporada.