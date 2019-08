Sospecha de dopaje enfrenta a Selección Argelia con el Manchester City

Un pleito complicado ha nacido entre la Selección de Argelia y el Manchester City, de Pep Guardiola. Todo por el estelar Riyad Mahrez.

Las informaciones de la prensa británica hablan de un cruce de responsabilidades por un medicamento que tomó el jugador en la Copa África, que ganó con su país, y que no contó con el visto bueno del club de Manchester.



Según el reporte del propio atacante, sufrió una molestia ocular que le obligó a tomar una medicina. Según la Selección de Argelia, el hecho ocurrió después de la final de la Copa, luego es un tema que debe resolver Guardiola, quien a su vez ha decidido marginarlo del partido de la Community Shield contra Liverpool para no correr riesgos.



De hecho, en el mencionado encuentro causó extrañeza que Mahrez, un habitual titular, no fuera tenido en cuenta, lo que la prensa local atribuyó directamente a un presunto caso de dopaje.



Mientras se adelantan las investigaciones, el estelar argelino es duda para el inicio de la Premier League y de hecho no hay certeza sobre cuándo Guardiola volverá a contar con él.