Dunga criticó al fútbol de Suramérica y opinó del caso Neymar

Dunga es uno de los hombres que ayudó a escribir la inmensa historia del fútbol brasileño en los últimos 25 años. Como jugador, fue el capitán campeón del Mundial de 1994; como entrenador, ganó la Copa América 2007, el último título de una selección brasileña. Tenía una imagen de jugador recio y de técnico exigente y alejado del ‘jogo bonito’, pero sin dudas dejó huella en su país.



En una interesante charla con ‘El País’, de España, el exfutbolista y exentrenador de la ‘verdeamarela’ aseguró que más allá de los talentosos futbolistas que ha tenido Brasil, sus mejores momentos pasaron por tener equipos organizados. Tanto como el de Pelé y Jairzinho en 1970, como el de Romario y Bebeto en 1994, o como el de Rivaldo y Ronaldo en 2002.



“Aquí pensamos que el ‘jogo bonito’ es el ‘dribbling’, pero cuando un defensor hace un quite eso también es ‘jogo bonito’, lo mismo que si un portero hace una buena parada”, aseguró Carlos Caetano Bledorn Verri, nombre real del exjugador del Fiorentina italiano, el Stuttgart alemán y el Júbilo Iwata japonés, símbolo del Internacional de Porto Alegre de Brasil.



A sus 55 años, Dunga hizo una fuerte crítica al fútbol suramericano, que dejó de dominar en el mundo y se ve superado hoy en día por los europeos.



“Son muchas cosas, pero la primera es que pensamos en formar jugadores para Europa. Y queremos que con 18 años el jugador esté listo. El que está listo a esa edad es un fenómeno, no un jugador normal o bueno. Cada año se van 15 o 20 jugadores con 17 o 18 años a Europa”, apuntó. “Nosotros estamos preocupados por estas cosas desde que el futbolista es chico y no nos damos cuenta de que lo que le tenemos que enseñar a un niño es a jugar al fútbol, a gambetear, a chutar… Le pongo un ejemplo. No tenemos (en Brasil) alguien que tire las faltas. Neymar y listo. Cuando yo jugaba, si había una falta era una guerra. Había cinco para lanzarla. Tenías que coger el balón y ponértelo bajo el brazo”, añadió el entrenador.



Consultado por el comportamiento y personalidad de Neymar, Dunga comparó su época de futbolista con la actual que vive la estrella del PSG. “Son épocas diferentes. En nuestra etapa, crecíamos más rápido como personas y más lento como futbolistas. Había muy pocos chicos que con 18 años jugaran en un primer equipo, tenías que ser muy bueno para eso. Hoy, pasa al revés. Con 18 años están en Primera. Son más maduros como jugadores, pero no como hombres. Además, tienen mucha gente en el entorno que no los dejan que se desarrollen como personas. Nadie los puede tocar. Nadie les puede hablar. No es un problema de Neymar. Son todos los jugadores así”.



“Insisto no es Neymar, son todos así. Es verdad que Neymar es un personaje, todo lo que tiene que ver con él toma una proporción espectacular”, comentó.



Finalmente, a Dunga le preguntaron por la eterna comparación entre Messi y Maradona, que no solo hacen en Argentina si no en todo el mundo. Y el brasileño se rindió al campeón del mundo de 1986: “Maradona tenía una cosa extraña, cuando quería, cuando se entrenaba, era un fenómeno. Diego podía regatear encima de este teléfono (señaló su celular)”.