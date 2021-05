Cepa de covid, gran enemigo del público en la Euro: ¿y Copa América?

Faltan poco más de tres semanas para la inauguración de la Euro 2021 y no hay garantía de presencia de público en las tribunas, a pesar de que en países como Inglaterra ya se ha autorizado un partido con 20.000 aficionados.

El ministro británico de deportes, Nigel Huddleston, admitió que la variante de coronavirus covid 19 de India es una amenaza para que los fanáticos regresen a los estadios.



Aunque elogió el éxito de la final de la FA Cup del sábado, que tuvo 21.000 espectadores en Wembley, en la victoria del Leicester contra Chelsea por 1-0 y entendió que en las últimas dos fechas de la Premier League esperen unos 10.000 fans puedan acompañar a sus equipos, dijo que la nueva cepa de coronavirus hace que no esté garantizada la presencia de hinchas en la Eurocopa 2020 en el Reino Unido.



“Este fue el evento deportivo más grande en el Reino Unido durante 14 meses. La reunión más grande de más de 20.000 durante 14 meses y eso es un gran hito. El hecho de que hayamos llegado a este punto es bastante notable. No podríamos haberlo hecho si no nos hubiéramos sentido cómodos con la hoja de ruta, si el programa de vacunación no hubiera ido bien y otras pruebas hubieran ido bien. Así que eso en sí mismo debe verse como un éxito. Pero las variantes se denominan variantes preocupantes por una razón: son motivo de preocupación. Queremos que el mayor número de aficionados posible vuelva a los estadios, espero que lleguemos allí, pero depende completamente de las variantes, dijo Huddleston.



Reino Unido comienza en las próximas horas la tercera fase del plan sanitario del Gobierno, que relajará muchas de las restricciones vigentes en la actualidad. Eso marcará el futuro de la presencia de público en el torneo continental.



Son, justamente, los pasos que se siguen con atención en este lado del mundo para la Copa América, que tampoco ha decidido si permitirá o no el acceso de aficionados en el torneo, por ahora con sede en Argentina y Colombia.