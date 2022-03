Colombia, a seguirlo por tv: ¿cuándo será el sorteo a la Copa Mundial?

En junio cuando se definan las selecciones que avancen por repechaje, se conocerán los últimos clasificados a la Copa Mundial FIFA de Catar. Sin embargo, este viernes 1 de abril, a las 11:00 am (hora colombiana), será el sorteo que definirá la suerte de los equipos en la cita mundialista que será entre noviembre y diciembre de 2022.

¿Cuándo, dónde y cómo será el sorteo al Mundial?

El sorteo de la fase de grupos está programado para este viernes, en un evento que se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Catar. Tras la gala se conocerá la composición de los ocho grupos, cada uno integrado por cuatro equipos, que disputarán esa primera fase del Mundial.



Por ahora, se tienen 27 selecciones clasificadas al Mundial: Catar (anfitriona), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún, los otros cinco equipos se definirán cuando se definan otros dos clasificados por Concacaf (jugarán este miércoles), uno por repesca UEFA y se jueguen los otros dos repechajes



El sorteo se realizará por bombos, el 1 tendrá a la anfitriona y las mejores posicionadas en el ranking FIFA. Cabe recordar que el 31 de marzo se actualizarán las posiciones y se definirán las ubicaciones en los bombos. Por ahora, la distribución está así:



- BOMBO 1: Catar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

- BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

- BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

- BOMBO 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)



Quiero leer tu grupo IDEAL en 3, 2, 1... 🔎💬 pic.twitter.com/8j420Vs4QO — Diario Olé (@DiarioOle) March 29, 2022

¿Cómo y cuándo se jugará el Mundial?

Fase de grupos: 21 de noviembre-2 de diciembre

Octavos de final: 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13-14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre