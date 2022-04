Confusiones por la camisa de Maradona: ni fallecido lo dejan en paz

Hace unos días salió a la luz una increíble subasta que estaban haciendo por la camiseta que lució Diego Armando Maradona en los cuartos de final ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, Copa del Mundo que los argentinos, con Maradona al frente, consiguieron su segundo campeonato mundial. Un día mágico para los argentinos por la gloriosa e histórica ‘Mano de Dios’, acción que quedará grabada para siempre en el fútbol.

Esa legendaria camiseta está siendo subastada por la casa de apuestas del Reino Unido, Stheby’s estimando que puede llegar a un valor cercano a los 6 millones de libras (7,2 millones de euros). Steve Hodge, internacional con la Selección de Inglaterra fue el afortunado que cambió casacas con Diego Armando Maradona.

Sin embargo, la familia del astro argentino, salió a hablar sobre esa subasta y sobre la camiseta que está tasada en un valor enorme. Para ello, su hija Dalma y ex esposa, Claudia Villafañe dialogó con el programa ‘Un día perfecto’ de Radio Metro en Argentina esclareciendo ese intercambio de casacas entre Maradona y Hodge.

Dalma y Villafañe argumentaron que esa camisa que intercambió con Hodge, y que se va a subastar no fue la del segundo tiempo del partido, es decir, no marcó los dos goles con esa que Steve tiene. ‘Conociendo apenas un minuto a mi papá, sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la ‘cambiás’ porque tampoco sabés lo que va a pasar en el segundo. Pero esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre’, dijo su hija.

Adicionalmente, también comentó, ‘lo sé fehacientemente. Claramente Hodge no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta’. Al parecer Maradona utilizó una en el primer tiempo y la cambió para el complemento.

Sobre esto, Claudia Villafañe sugirió que ella tiene una de ese día y que esa que posee la ex esposa es la original con la que Diego Maradona consiguió marcar de gran factura los dos tantos. No obstante, todo es confusión, pues la casa de apuestas, organizadora de la subasta dice que es la del segundo tiempo. Lanzaron un comunicado manteniendo la autenticidad de la prenda deportiva del astro argentino.