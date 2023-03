Didier Deschamps y Karim Benzema, duro choque revelador: ‘Mentiroso’

Karim Benzema no cerró como esperaba, su etapa en la Selección Francia. Tras anunciar su retiro, luego de lo ocurrido en Catar 2022, donde se lesionó a pocos días del debut, surgieron múltiples versiones, donde una parte atacaba a la otra, recordando lo que pasó hace un tiempo, en el escándalo con Valbuena, que lo dejó vetado.

En entrevista con Le Parisien, Didier Deschamps, entrenador de Francia, habló sobre el diagnostico de Benzema, del que esperaban más y respondió enfáticamente “Nos insulta que se diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Karim se incorporó el 14 de noviembre tras un periodo de semi inactividad en su club (su último partido con el Real Madrid fue el 2 de noviembre ante el Celtic, había jugado 26 minutos). Siguió un programa individualizado, se pospuso su regreso a los entrenamientos colectivos. No tenía cien por cien claro que pudiera ser titular en el primer partido contra Australia. Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética. Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética“.





Agregó que al parte médico no había nada que cambiarle, tal como lo dijeron los encargados "Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: 'Karim, no hay prisa'. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto".



También reveló que el mismo jugador, se confesó que no estaba al 100% para la Copa del Mundo "¿De verdad crees que es comparable a la intensidad de una semifinal de la Copa del Mundo? A pesar de su talento y estatus que nadie ha puesto en duda nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? El propio Karim me dijo que no habría estado listo".



Puntualizó sobre la partida del atacante de la Selección absoluta “Lo llamé después de la renovación de mi contrato. Tuvimos una larga charla. Lo volví a llamar más recientemente para saber su predisposición de cara a las próxima convocatorias y me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus argumentos. A él le corresponderá comunicarlos o no“.



Con ese panorama, Benzema le respondió en redes sociales, en historias de Instagram “Pero qué atrevido, querido Didier, buenas noches. Miente”.