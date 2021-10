Didier Deschamps: ‘un mundial cada dos años lo banalizaría’

El seleccionador francés, Didier Deschamps, no se mostró favorable a que el Mundial de fútbol se celebre cada dos años, tal y como están proponiendo la FIFA, porque "lo banalizaría".



"Me da la impresión de banalizaría. No conozco todos los intereses. Estamos acostumbrados a que sea cada cuatro años y está bien así, pero si los intereses de la mayoría cambian, podemos llegar a ello", dijo el seleccionador durante el anuncio de la lista de convocados para la fase final de la Liga de las Naciones.

Deschamps agregó que, en caso de que se adopte esa reforma, él ya no estará al frente de la selección. "Yo ya no estaré implicado, lo veré en la tele", señaló el técnico sobre esta reforma que no entraría en vigor antes de 2028.



EFE