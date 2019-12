Deschamps lo predice: 'el próximo entrenador de Francia será Zidane'

Didier Deschamps, ganador del premio The Best por dirigir a Francia, el equipo campeón del mundo en Rusia 2018, no parece tentado a atornillarse al poder, a pesar de tener todos los argumentos para intentarlo.

El campeón mundial como jugador y como técnico ya ha nombrado a quien será su sucesor, en una entrevista con el diario Le Monde: "El próximo entrenador podría ser Zizou (Zidane). En un momento u otro, será él".



A sus 51 años se siente listo para un desafío más: "Cuando eres entrenador, el límite de edad no existe".



El presidente de la Federación francesa, Noël Le Graët, le renovó el contrato durante dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero él ya marca el terreno para su sucesor, que además fue su compañero y es su amigo.