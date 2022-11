El miedo de no ir al Mundial: decisión de jugadores para no lesionarse

Faltan pocos días para el Mundial de Qatar 2022 y cada vez se confirman más jugadores lesionados de cara a la cita orbital, por lo que los técnicos de las diferentes selecciones han tenido bastante trabajo por dar las listas definitivas al no encontrar fácilmente sus reemplazos.



El caso más reciente de jugadores que no irán al Mundial por lesión fue el de la estrella alemana Timo Werner, quien sufrió una grave lesión en la rodilla, por lo que de inmediato fue descartado, pues no será tenido en cuenta durante lo que resta del 2022.





Este descontrol de lesiones de jugadores quizá esté pasando por una falta de planificación, pues el Mundial de Qatar 2022 se jugará con todas las ligas a mitad de camino y esas fechas atípicas, el descanso es primordial, por lo que el técnicos y cuerpos técnicos no lograron descifrar cómo reducir ese riesgo de lesiones, pues con calendarios tan apretados, el tiempo de inactividad ha sido mínimo, por lo que habría sido la razón de tantos jugadores fuera de Mundial.



Hay que recordar que, en ediciones pasadas previo a mundiales, el jugador simplemente sacrificaba algunos días de vacaciones y solía después incorporarse a la pretemporada un poco tarde, pero la realidad de este Mundial de Qatar es otra, pues no ha existido ni existirá ese tiempo, pues inmediatamente tendrán que reportarse para continuar los calendarios ligueros.



Sin embargo, no todo es malo y a pesar de las bajas importantes de algunas selecciones, varios jugadores han tomado decisiones por su cuenta propia en acuerdo con sus entrenadores para poder llegar sin riesgo a la cita mundialista.





Jugadores como el neerlandés Memphis Depay y el danés Crhistensen, es que podrían llegar al Mundial en condiciones tras superar lesiones, pero han decidido que no jugarán ni se entrenarán con alta intensidad con Barcelona para arribar sin molestias físicas, aunque el dilema para estos jugadores será la inactividad, que en últimas sería quien determine si están en nivel de jugar un Mundial. Ninguno tiene ninguna pinta de que antes de 'alistarse' a la 'Oranje' de Van Gaal lo veamos en acción.



Igualmente, Karim Benzema ha sido otro de los jugadores que han decidido bajar el ritmo de minutos de juego y tras ganar el Balón de Oro aprovechando también leves molestias físicas y apenas Carlo Ancelotti pudo contar con él durante 28 minutos contra Celtic en Champions, pero la idea del goleador es cuidarse al máximo y si puede tener poca competitiva será mucho mejor, pues el deseo es llegar en su mejor nivel con Francia.



De momento, mientras comienza el Mundial seguirá el nerviosismo entre los clubes y jugadores ante posibles lesiones antes y después de la cita orbital, pues en estos momentos cualquier molestia a días para concentrarse con sus selecciones será de vital importancia.