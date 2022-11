¡Países Bajos sufre! Jugador vital en defensa salió golpeado y es duda

¿Querían más pruebas que el Mundial de Catar 2022 en medio de la temporada no era para nada positivo? ¿Querían simplemente desgastar a los jugadores y privarles de recuperarse de golpes? Tras confirmarse algunas sensibles bajas de combinados nacionales, el fútbol mundial entró ya a la pausa por los efectos de la Copa del Mundo, pero en la jornada decisiva previo al parón, también hubo sufrimiento en directores técnicos.

Ahora será Louis van Gaal que no lo puede creer. Muy temprano, las alarmas se prendieron con el Inter de Milan cuando visitó al Atalanta y Denzel Dumfries tuvo que salir del terreno de juego. Su cara y el llanto tras el golpe sufrido en la rodilla derecha que lo puede sacar del Mundial de Catar 2022 después de ver su nombre en el listado preocupa y mucho.



Y es que, a falta de siete días para que empiece la fiesta mundialista que tendrá a Países Bajos como uno de los primeros que debutará al estar en el Grupo A, deja mucho nerviosismo en los otros 25 jugadores convocados por Louis van Gaal y su cuerpo técnico.



Inter de Milan sacó una importante victoria en condición de visita contra Atalanta, pero el 2-3 pasó a un segundo plano, puesto que, a los 72 minutos, Denzel Dumfries sufrió una molestia en su rodilla derecha. Intentó seguir en forma, pero no pudo y prefirió no correr el riesgo en el terreno de juego. No se ve cómo aliviarse del duro semblante, pues, aunque el cuerpo médico lo trató, no hay un diagnóstico claro de la lesión de Dumfries