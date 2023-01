Bombazo en Federación Francesa: primeras acusaciones de acoso sexual

81 años de edad son los que tiene Noël Le Graët y de un tiempo para acá, el silencio de las mujeres alrededor del dirigente y presidente de la FFF empiezan a hacerle juego a las investigaciones que el Ministerio del Deporte y otras organizaciones están llevando a cabo para desenmascarar quién es en realidad Le Graët. Y es que, todo empezó a resolverse cuando tildaron de inaceptable las declaraciones que tuvo con Zinedine Zidane, pero decidieron ir aún más lejos.



La Ministra del Deporte, Amélie Oudéa-Castera pidió la cabeza del presidente Noël Le Graët de la FFF, no solo por el tema de Zinedine Zidane, sino que, al parecer, el dirigente de 81 años de edad habría estado involucrado en acosos sexuales en contra de agentes deportivas y otras más durante los años de 2013 a 2017.

Por diversas razones, es muy difícil hablar de ese tipo de hechos para una mujer, el creer que no les van a dar la razón o que a la gente u opinión pública no les interese por el solo hecho del importante cargo que tienen los hombres en la FFF o en cualquier organización, pero cuando se da pie para hacerlo, no hay quien las detenga y eso está realmente bien. Esa es la historia de Sonia Souid, agente deportiva que denunció fuertemente a Noël Le Graët por episodios de acoso sexual en los que se vio envuelta hace algunos años con el presidente del ente.



Sonia Souid representa a jugadoras francesas como Amandine Henry, Kheira Hamraoui entre otras más y relató las penosas y bochornosas situaciones que tuvo que pasar con Noël Le Graët en una cena que él mismo le propuso, "me dijo claramente en una reunión que si estábamos más cerca, mis ideas y proyectos se harían realidad. Perdone el término, pero el presidente me veía como dos pechos y un culo. De muchas formas me hizo entender que le encantaría que yo terminase en su cama". Pero la historia no quedó tan solo en eso.



Posteriormente, Sonia Souid mencionó que, "en septiembre de 2014, me llama Le Graët, me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques. Quiere que nos veamos en su apartamento de París. Dice que lo hace regularmente, que es más conveniente para él, más confidencial y por eso acepto. Tengo 28 años, soy una agente joven y él es el presidente de la FFF. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo".



Por último, se sorprendió al llegar y ver cómo estaba el apartamento del presidente, "cuando llego, veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: 'sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas'. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera metido algo... Hemos escuchados tantas historias...". Amélie Oudéa-Castera, Ministra de Deportes felicitó a Sonia por declarar la historia.