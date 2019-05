¿Deja el fútbol por el cine? Alexis Sánchez se estrenó como actor

Tras una mala temporada con Manchester United, Alexis Sánchez ya se encuentra concentrado con la Selección de Chile que disputará la próxima Copa América de Brasil 2019. El futbolista chileno, quien estuvo muy cerca de perderse el certamen a causa de una lesión en su rodilla, parece completamente recuperado y trabaja a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

Sin embargo, más allá de esta situación, lo llamativo de la presencia del futbolista en Chile es que luego de varios meses de grabaciones, Alexis se estrenará en la actuación con el lanzamiento de la película: “Mi Amigo Alexis”, en la que el futbolista conoce al pequeño Tito y en medio de la amistad comparten experiencias de vida, tanto la del niño como amante del fútbol y la del futbolista que recuerda cómo fueron sus inicios.



Sánchez, quien aún no sabe si continuará su carrera en Manchester United, ahora parece enfocado en la selección de su país y aunque no se sabe claramente cuál es su estado actual para ver si puede rendir o no con ‘La Roja’, lo único claro es que parece estar completamente recuperado de su lesión.